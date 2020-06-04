Відомий американський гравець Кріс Ханікен накликав на себе величезну хвилю критики, зробивши невтішний прогноз щодо кількості жертв внаслідок пандемії коронавірусу. Покерист побився об заклад, що кількість смертей у США перевищить 100 тисяч осіб до 1-го вересня.

Кріс Ханікен, який в "живих" турнірах виграв більше 8 мільйонів доларів, на цинічне парі пішов не заради власної наживи. Американець у такий спосіб намагається застерегти громадськість від безпечного ставлення до пандемії коронавірусу. Адже 10 000 доларів, Ханікену дістались уже за підсумками перших трьох місяців карантину у США.

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Відтак покерист виграшу аж ніяк не зрадів і щиро шкодує, що його прогноз суттєво перевищив очікування. Усю суму Кріс Ханікен перевів на благодійність, на боротьбу із наслідками пандемії. У США коронавірус забрав життя уже понад 106 тисяч осіб, а загалом у світі від хвороби померло понад 380 тисяч людей.