Покерист заробив на пандемії, а згодом віддав виграш на благодійність
Відомий американський гравець Кріс Ханікен накликав на себе величезну хвилю критики, зробивши невтішний прогноз щодо кількості жертв внаслідок пандемії коронавірусу. Покерист побився об заклад, що кількість смертей у США перевищить 100 тисяч осіб до 1-го вересня.
Кріс Ханікен, який в "живих" турнірах виграв більше 8 мільйонів доларів, на цинічне парі пішов не заради власної наживи. Американець у такий спосіб намагається застерегти громадськість від безпечного ставлення до пандемії коронавірусу. Адже 10 000 доларів, Ханікену дістались уже за підсумками перших трьох місяців карантину у США.
Читайте також: На День незалежності США дозволять працювати новим казино
Відтак покерист виграшу аж ніяк не зрадів і щиро шкодує, що його прогноз суттєво перевищив очікування. Усю суму Кріс Ханікен перевів на благодійність, на боротьбу із наслідками пандемії. У США коронавірус забрав життя уже понад 106 тисяч осіб, а загалом у світі від хвороби померло понад 380 тисяч людей.