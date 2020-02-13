Покерист Андрій Патейчук везе з Мінська майже 40 тисяч доларів призових

Відомий професійний гравець Андрій Патейчук тріумфував у Головній Події EAPT Minsk 2020, що завершився в Білорусі.

Вхід у турнір коштував 750 доларів. Майже 300 бай-інів дозволили перебити гарантований призовий фонд у 200 тисяч доларів.

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У призи потрапило 36 гравців. А вирішальна дуель між росіянином Патейчуком та білорусом Олександром Жолнерчіком видалася напрочуд напруженою. Переможця хлопці визначали більше години, хоча Андрій розпочинав хедз-ап зі солідною перевагою у стеку.



Андрій Патейчук. Фото: Cardmates

Врешті Патейчук таки зміг вирвати перемогу і заробив понад 38 тисяч доларів. Жолнерчік отримав 26,5 тисяч доларів. Третє місце здобув інший представник Білорусі Руслан Моісеєнко — майже 19 тисяч доларів.

Тріумф у Мінську довів загальний виграш Андрія Патейчука за кар’єру у живих турнірах до майже 5-ти мільйонів доларів. Росіянин був одним із фаворитів змагання в Білорусі. Нагадаємо, у 2011 році він отримав статуетку Global Poker Awards, тоді він переміг у номінації Відкриття року.