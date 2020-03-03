Покерист Філ Гальфонд спробує відіграти свій мільйон євро

Galfond Challenge повертається. Уже в середу зірковий гравець-хайролер Філ Гальфонд продовжить свою хедз-ап битву проти "VeniVidi1993".

Нагадаємо, перший поєдинок Galfond Challenge перервав сам американець. Філ заліз у мінус 900 тисяч євро і вирішив взяти паузу, адже зізнався, що не може продовжувати боротьбу. За кожен день перерви американець платив "Veni" по три тисячі євро компенсації.

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Продовження доволі популярного у світі покеру поєдинку було під загрозою зриву. Та врешті Філ потішив уболівальників. Він вирішив продовжити боротьбу. Суперники знову вийдуть на битву тет-а-тет уже в середу ввечері. Зараз "Veni" та Філ грають в омаху.

Відзначимо, опоненти відіграли майже 10 тисяч роздач із регламентованих 25-ти тисяч. Якщо Гальфонд не зможе оформити крутий кам-бек та відіграти відставання, то виплатить "VeniVidi1993" 200 тисяч євро.



Galfond Challenge. Фото: RIO

Наступними суперниками Філа у Galfond Challenge будуть онлайн-гравець "Action-Freak" та зірки офлайну Кейтс, Перкінс і Шварц.