Покерист Рік Саломон програв судовий позов шейху на майже 3 мільйони доларів

Французький суд виніс свій вирок у справі між Ріком Саломоном та шейхом Раадом Аль-Хереіджи, членом однієї із найбагатших сімей Саудівської Аравії.

Американський покерист відомий, з-поміж іншого, своїм нетривалим шлюбом із Памелою Андерсон, вимагав від шейха 2 мільйони 800 тисяч доларів, які Аль-Хереіджи нібито програв йому у приватній грі в покер.

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Вищий суд міста Грасс, утім став на бік саудівського шейха, керуючись законом 1804 року. У ньому йдеться про те, що ігрові борги підлягають стягненню лише "в іграх з використанням зброї, кінних перегонах, перегонах на колісницях, тенісі та інших іграх пов’язаних із фізичною активністю".



Рік Саломон із колишньою дружиною Памелою Андерсон

Адвокати Саломона наполягали на тому, що гра їхнього клієнта із Аль-Хереіджи тривала 48 годин, що вимагає неабиякої витривалості, а отже є пов’язаною із фізичними навантаженнями. Суд це, проте, не переконало.

Щоправда, у ході слідства стало відомо про те, що Аль-Хереіджи витратив 34 мільйони доларів упродовж 29 місяців в казино Aria у Лас-Вегасі. Рік Саломон, попри поразку у суді першої інстанції, тепер сподівається використати цей факт під час апеляції. Тож шанс повернути чесно виграні гроші у американця ще залишається