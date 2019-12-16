Покерист Сем Грінвуд виграв турнір хайролерів та заробив більше 400 тисяч євро

Зірковий канадський гравець Сем Грінвуд тріумфував на змаганнях Single-Day Highroller 2, з призовим фондом більше півтора мільйони євро. Турнір приймала Прага.

Вхід у змагання коштував 25 тисяч євро. З урахуванням 23-х ре-ентрів, назбиралося 66 входів. Цікаво, що у списку покеристів, які вилітали і заходили знову і переможець турніру Сем Грінвуд. Він програв одним із перших, але відразу повернувся до боротьби.

У підсумку понад чотирнадцяти годин виснажливих змагань «у справі» залишилися Грінвуд та ірландець Стів О’Дваєр. Хлопці пішли на угоду. Переможця визначала одна роздача. Фортуна вибрала канадця. Він зібрав стріт. Грінвуд поповнив свій рахунок на 411 тисяч євро. О’Дваєр отримав майже 385 тисяч євро.



Сем Грінвуд. Фото: pokercity

Кілька днів тому Грінвуд виграв у Чехії 64 тисячі, посівши п’яте місце в іншому турнірі за високими лімітами. Тож в Празі Сем підтвердив статус елітного покериста.

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Його здобуток у «живих» турнірах уже перевалив за 20 мільйонів доларів. Ще майже 7 мільйонів доларів він заробив онлайн. У рейтингу найуспішніших канадських гравців Сем поступається лише Даніелю Негреану.