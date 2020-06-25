Організатори Всесвітньої серії покеру, які цього року проведуть фестиваль в онлайні, запровадять правило, яке негативно сприйняли багато гравців. На WSOP online учасникам доведеться виступати під реальними іменами, а не нікнеймами.

Новина викликала хвилю невдоволення серед великої кількості покеристів, які за віртуальними столами бажають залишатись інкогніто. Відтак організаторам онлайн серії довелось піти на компроміс. Реальні імена гравців будуть відомі лише на фінальних столах WSOP online.

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Правило, яке порушить конфіденційність покеристів, поки що стосується другої хвилині онлайн чемпіонату, яка відбудеться з 19-го липня по 6-те вересня. Утім, з високою ймовірністю, "відкрити обличчя" доведеться і учасникам інших 31-го турніру, які дадуть старт WSOP online уже 1-го липня.

У нововведенні є і позитивний момент. Всесвітня серія покеру на віртуальних столах дасть змогу прорекламувати себе досі невідомим гравцям. Крім того, такий крок організаторів допоможе бодай частково наблизити онлайн версію WSOP до класичного, "живого" формату.