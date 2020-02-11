Покеристи вибирають найсильнішого суперника

На перемогу в номінації Найсильніший суперник претендують зірковий британець, двоє австралійців і представник Боснії та Герцеговини.

Шостого березня в Лас-Вегасі відбудеться важлива подія у світу покеру — Global Poker Awards. Визначатимуть найкращих у 18-ти різних категоріях. Однієї з найпочесніших буде номінація Найсильніший суперник.

Читайте також: Покерні трилери: найкращі роздачі 2019 року – відео

Родзинкою тут є те, що переможця обиратимуть професійні покеристи. Адже кому як не їм знати проти кого найважче діяти за столом. Список претендентів на статуетку доволі цікавий.

Перш за все відзначимо зіркового британця Стівена Чідвіка. Зайвих рекомендацій він не потребує. Це найуспішніший європейський покерист в історії. За свою яскраву кар’єру Стів заробив уже майже 35 мільйонів євро.



Алі Імсіровіч. Фото: Poker Central

А от головний гравець Боснії та Герцеговини Алі Імсіровіч такими показниками похизуватися не може. Стабільно він виступає не так давно — з 2016-го року. Його загальний виграш у живих турнірах на разі не сягнув і дев’яти мільйонів доларів. Та реноме міцного і сильного гравця він уже здобув. Повагу покеристів до Імсіровіча доводить те, що його номінували на перемогу. Минулого року Імсіровіч отримав статуетку на GPA. Він тріумфував у номінації Прорив року.



Кале Бернс. Фото: Poker Central

Суперниками європейців будуть два представники Зеленого континенту. Обоє є одними із найкращих гравців Австралії. Скажімо, Кале Бернс із показником у 10,5 мільйонів доларів за кар’єру йде на другій сходинці рейтингу найуспішніших покеристів Австралії. А Майкл Адамо у цьому списку третій — 8 мільйонів доларів. Вони обоє досить активно грали у 2019-у році, взяли участь у багатьох турнірах.

Відзначимо, що дисципліна Найсильніший опонент дебютує у програмі Global Poker Awards.