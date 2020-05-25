PokerMatch обирає королеву: дорогоцінна діадема й інші призи для покеристок

Покер ще ніколи не був таким чарівним! Найбільший український рум PokerMatch підготував ексклюзивний конкурс для прекрасних дівчат — Міс PokerMatch-2020! Беріть участь у новому суперконкурсі та отримуйте цінні призи!

Чарівні покеристки, ваш час настав, адже незабаром стане відомо ім'я першої покерної леді PokerMatch, яка приміряє дорогоцінну діадему й отримає 25 000 гривень на свій рахунок!

Конкурс пройде в три етапи, під час яких ви зможете продемонструвати свої найкращі сторони, а також ще раз довести, що прекрасні жінки теж уміють грати в покер! Окрім виконання покерних місій, конкурсантки також матимуть змогу заручитися підтримкою глядачів Twitch-каналу PokerMatch на стрімах і довести журі, що саме вони гідні перемоги!

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Королева отримає ексклюзивну срібну діадему, покриту золотом, інкрустовану гранатом, чорним цирконом та каменями Сваровскі, поповнить свій рахунок і назавжди завоює серця глядачів. Окрім неї, призи отримають перша та друга віце-міс PokerMatch!

Допомагати конкурсанткам будуть чарівні Ольга Єрмольчева й Альона Alohahaloha, тому у дівчат не повинно виникнути жодних проблем. Заповнюйте анкету, прикріплюйте фото та здобувайте звання Міс PokerMatch-2020!

Реєстрація учасниць вже розпочалася. Всі подробиці конкурсу можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримуйте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок.

Візьміть покер з собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!