Популярна українська покерна серія, яка стартувала ще в 2017 році та з тріумфом пройшла в найбільших містах країни, повертається! З 12 по 21 червня на PokerMatch — 10 крутих титульних турнірів із загальною гарантією 10 000 000 гривень!

PokerMatch UA Millions Online перемістився в онлайн, і тепер завоювати престижні титули й солідні призові можна не виходячи з дому! З 12 по 21 червня кожен охочий зможе завітати на PokerMatch, перемогти в одному з титульних турнірів, отримати почесний трофей і стати в один ряд із такими легендарними гравцями, як Євген Качалов, Олексій Ковальчук, Михайло Гутий, Ольга Єрмольчева, та іншими не менш відомими спортсменами.

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Щодня, рівно о 20:00 за Києвом, буде стартувати один титульний турнір з Безлімітного Холдему з бай-іном від 1100 до 3300 гривень. Гарантований призовий фонд традиційно високий — від 500 000 до 3 000 000 гривень у Головній події Кубка UA Millions! Непогано, згодні?

Як і завжди, рум PokerMatch надасть своїм гравцям безліч додаткових можливостей відібратися у турніри UA Millions Online. Спеціальні stage-сателіти почнуться разом зі стартом серії, і деякі щасливчики зможуть потрапити за стіл престижного турніру, витративши мінімальну кількість коштів.

Але і це ще не все! Для гравців UA Millions передбачено декілька додаткових лідербордів з подарунками на 500 000 гривень! Тож заходьте на офіційну сторінку серії та дізнавайтеся всі подробиці!

Щасти всім покеристам і нехай переможе найсильніший!

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