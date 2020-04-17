PokerMatch долучився до соціальної акції Stay Home

Пандемія коронавірусу внесла істотні зміни в життя всього людства, і боротьба з хвилею захворювання триває. Український покер-рум PokerMatch не залишається осторонь від подій і запускає спеціальний флешмоб "Сиди вдома – грай у покер"!

Щоб захистити себе і оточуючих від вірусу COVID-19, дуже важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів, мити руки, а найголовніше – залишатися вдома!

PokerMatch вирішив підтримати своїх гравців і нагадати, що кожен з нас є частиною спільноти, а значить має певні соціальні обов’язки. Спеціально для гравців з активною громадянською позицією і був створений флешмоб #СидиВдома.

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До 20 квітня кожен охочий може подати заявку та отримати спеціальну іконку #СиджуВдома, яка з’явиться біля аватарки гравця в ігровому клієнті PokerMatch! Таким чином можна приєднатися до світового руху "Stay Home" і ще раз розповісти всім про головні правила карантину.

Приєднуйтесь до флешмобу здоров’я на PokerMatch та грайте в покер!

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