PokerMatch отримав престижну нагороду у Лондоні

Український покерний рум отримав нагороду на церемонії iGB Affiliate Awards, у якій відзначають здобутки світових компаній в індустрії гри.

Популярний вітчизняний покер-рум PokerMatch знову визнано у світі. Афілейт-менеджер PokerMatch Олександра Бангерт стала найкращою в номінації Best Poker Affiliate Manager, у якій змагалися всі провідні покерні руми світу!

"Визнання iGB Affiliate Awards — це нагорода для всього проекту PokerMatch, — каже Олександра. — І я щиро вдячна всій команді PokerMatch, що прийняли мене, дали можливість розвиватися та вчитися у професіоналів".

За словами переможниці, жоден афілейт-менеджер не зміг би працювати без партнерів проекту: "Саме в союзі з партнерами ми щодня стаємо сильнішими!".

Нагадаємо, що минулого року PokerMatch потрапив у топ-10 найкращих покерних румів світу.