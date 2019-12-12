PokerMatch визнали найкращим новим покер-румом та гуру маркетингу

Сьогодні стали відомі переможці престижної міжнародної премії Login Casino Awards. Церемонія проводиться вже три роки та відзначає досягнення компаній у різних аспектах індустрії.

Популярний український покер-рум PokerMatch, який вперше брав участь у цьому конкурсі, став переможцем відразу в двох номінаціях! Учасники відкритого голосування поставили компанію на перше місце в категоріях "Найкращий новий покер-рум" і "Гуру маркетингу"!

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Нагадаємо, що нещодавно PokerMatch потрапив до топ-10 найпопулярніших покер-румів світу.