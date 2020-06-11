12 червня амбасадори PokerMatch Євген Качалов та Ольга Єрмольчева на спільному стрімі розкажуть, як перемагати в крутих турнірах!

Прямі трансляції з амбасадорами PokerMatch завжди привертали підвищену увагу глядачів, але спільні стріми з Качаловим і Єрмольчевою — це щось особливе. Море позитивного настрою, іскрометний гумор, професійні поради для новачків і тепла лампова атмосфера — ось за що шанувальники так люблять Женю й Олю.

Читайте також: Ганна Мазно: "Пишаюся професійністю та патріотизмом гравців збірної України"

Цього разу трансляція стартує у п'ятницю рівно о 20:00 за Києвом, оскільки саме тоді розпочнеться перший онлайн-івент найкрупнішої серії PokerMatch UA Millions. Амбасадори відкриють турнірний марафон серії та даватимуть корисні поради всім гравцям. Можливо, комусь із вас це допоможе взяти головний приз та збагатіти за один вечір.

Але і це ще не все! О 21:00 глядачі Twitch-каналу PokerMatch зможуть взяти участь у традиційному фріролі, пароль на який буде оголошено в прямому ефірі. Цього разу його призовий фонд збільшено до 3000 гривень, тому гравцям-початківцям буде за що поборотися!

Приходьте на прямі трансляції PokerMatch і ставайте частиною свята спортивного покеру!

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок.

Візьміть покер з собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!