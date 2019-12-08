Покерна еліта підтримає кандидата в президенти США

Кандидат від демократів Ендрю Янг пропонує знову легалізувати покер на всій території Сполучених Штатів, завдяки чому заручився активною підтримкою зірок гри. Насамперед, одного із найуспішніших покеристів в історії Даніеля Негреану.

Власник 6 браслетів WSOP організує покерний турнір на підтримку Ендрю Янга в рамках благодійного заходу 15-го грудня в Лас-Вегасі. Компанію Негреану складуть колеги по цеху Антоніо Есфандіарі, Джеф Медсен і Датч Бойд.

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Крім призових, учасники матимуть нагоду виграти прогулянку на яхті, чи, скажімо, майстер клас від гуру діджейсього ремесла Стіва Аокі.



Кандидат у президент США Ендрю Янг. Джерело: getty images

Підняти рейтинг Ендрю Янгу не проти і Джо Інграм. Відомий американський покерний професіонал та ведучий запросив кандидат в президенти на своє шоу.