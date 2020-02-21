Покерна спільнота добилася справедливості від YouTube

Буквально кілька днів тому відомий покер-про Джеймі Степлс розпочав формувати колективне звернення стрімерів до YouTube.

Річ у тому, що відома платформа взялася масово блокувати відео і цілі канали із покерним контентом. Усе через те, що автоматизований алгоритм YouTube вважав покер азартною грою.

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Зокрема, цього року YouTube видалив 134 відео лише одного Степлса, який і став ініціатором звернення. Як тільки Джеймі розпочав активну роботу у цьому напрямку, YouTube не забарився з реакцією. Платформа, вочевидь визнавши власну помилку, розблокувала канала Степлса і ще багатьох стрімерів. Завдяки ініціативі Джеймі, повернутися до роботи на YouTube змогли Ендрю Нім, Джонатан Літтл, Адам Руд, Ендрю Лок, Джеф Боскі та інші.