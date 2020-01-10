Покерна спільнота пожертвувала 5 мільйонів доларів на ліквідацію пожеж в Австралії

Професійні покеристи, організатори серій та світові покерні спільноти багато уваги приділяють благодійності. Відомі гравці влаштовують покерні благодійні марафони. А такі, як Лів Боре і Мартін Якобсон навіть організовують благодійні фонди для допомоги дітям.

Жахливі пожежі, від яких впродовж останніх тижнів страждає Австралія, теж не залишились поза увагою покерної спільноти. Багато покеристів вже перерахували на допомогу боротьбі зі стихією чималі гроші.

Керівництво Crown Resort, де у ці дні відбувається престижна покерна серія Aussie Millions, вирішило пожертвувати на добру справу аж 5 мільйонів доларів! Кошти підуть на допомогу пожежникам, реабілітацію постраждалих та порятунок тварин.

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Засновник Crown Resort Джеймс Пакер заявив, що австралійці зобов’язані зробити усе можливе, щоб наслідки цих страшних пожеж були ліквідовані якомога швидше.