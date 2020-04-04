Покерна знать: бродвейні карти

Володіння покерною термінологією – невід’ємна складова гри. Погодьтесь, ви будете почуватись ніяково за овальним столом, якщо не будете знати, скажімо, що таке "Бродвей" у покері.

"Бродвеєм" в інтелектуальній грі називають найстарший стріт – комбінацію від 10-ки до туза. Відтак, кожна із п’яти найстарших карт у колоді є бродвейною. A, K, Q – карти верхнього Бродвею, J і 10 – нижнього.

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Походження терміну, вочевидь, пов’язане зі знаменитою вулицею, візитівкою Нью-Йорку – Бродвеєм. А вона славиться не лише своєю протяжністю – 24 кілометри в межах "Великого яблука" і 53 кілометри загалом. Бродвей є Меккою театральної індустрії, завдяки великій кількості знаменитих театрів і акторів. Так і у покерній колоді – найбільшою популярністю користуються бродвейні карти.