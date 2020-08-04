З бурхливим розвитком покеру перед гравцями все частіше постає питання навчання, оскільки самостійне засвоєння всіх хитрощів може зайняти досить тривалий відрізок часу. В такому разі чудовим рішенням більшості проблем може стати робота з тренером. Але як його вибрати? Шукайте відповідь у нашому матеріалі.

1. Тренер повинен бути діючим гравцем.

Покер розвивається настільки стрімкими темпами, що знання 4–5-річної давності можуть виявитися зовсім марними для сучасного гравця. Звичайно, математичні основи гри неможливо змінити, але нові рішення в тактиці з'являються мало не кожен місяць. Саме тому тренер мусить постійно вдосконалювати власні навички, щоб передавати учням найактуальніші знання.

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2. Плюсова гра.

Дуже важливий критерій! Ринок тренерських послуг переповнений шарлатанами, які не побили жодного більш-менш гідного ліміту. Вчитель має демонструвати хороший плюс на довгому ігровому відрізку, не менш ніж на 100 тисячах рук.

3. Тренер не повинен грати високі ліміти.

Кожен початківець мріє стати учнем легендарного хайролера, який щомісяця заробляє сотні тисяч доларів. На жаль, гра на високих лімітах дуже відрізняється від того, що можна побачити на старті кар'єри, і навички хайролерів не будуть корисними для вчорашнього любителя. Перший покерний тренер має грати на 2 або 3 ліміти вище за вас — тільки тоді інформація дасть сильний поштовх уперед.

4. Вміння навчати.

Ще один важливий критерій, від якого залежить продуктивність занять. Обов'язково поспілкуйтеся з тренером перед початком навчання й обговоріть з ним програму. Вчитель повинен уміти донести свою думку до учня як у письмовому, так і в усному вигляді.

5. Відгуки учнів.

Перш ніж давати згоду на навчання, не зайвим буде вивчити відгуки минулих учнів і ретельно їх проаналізувати. Чи досягли вони успіхів? Наскільки швидко це сталося? Яке враження залишив тренер? Відповіді на ці запитання допоможуть зробити правильне рішення.

Профільні форуми наповнені пропозиціями від тренерів, проте лише невелика частина з них насправді здатна зробити з новачка професійного гравця. Використовуйте наші поради, і врешті-решт ви обов'язково підкорите свій покерний Еверест. Щасти!