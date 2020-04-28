Покерні багатії розіграли майже 4 мільйони доларів і… фіолетовий піджак

Завершилася Головна Подія топової онлайн-серії гравців за високими лімітами. Бай-ін у змагання коштував 51 тисячу доларів. 77 входів гарантували солідний призовий фонд — майже чотири мільйони доларів.

Тріумфатором Мейн Івента став швейцарець Лінус Лелігер. Він збагатів на мільйон доларів. Другим став покерист із Венесуели Джузеппе Ядісерніа, який заробив 750 тисяч "баксів". Відзначимо, що до призової зони також увійшли такі зірки як Стів О’Дваєр та Кале Бернс.

Читайте також: Уродженець України заробив мільйон доларів "чистими" в онлайн-покері

А от загальний залік (за підсумками 30-ти подій) виграв грецький професіонал Александрос Колоніас. Він аж 11 разів потрапляв до залікових зон турнірів цієї серії. Александрос отримає додаткові 50 тисяч доларів. А також головну родзинку серії — розкішний фіолетовий піджак від модельєра Варайри Босвелли.



Піджак переможця. Фото: Cardmates