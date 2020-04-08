Покерні мільйонери "вивернули кишені" для боротьби із коронавірусом

Благодійна організація знаменитого покериста Дена Сміта Double Up Drive не залишилась осторонь проблем, які спричинила пандемія коронавірусу. За підтримки колег по цеху американець збирає кошти для допомоги сім’ям, яким хвороба завдала найбільшої шкоди.

Організація Double Up Drive, роботу якої окрім Сміта курують не менш відомі гравці Стівен Чідвік і Деніел Кейтс, подвоює суму кожної пожертви, яка надходить у фонд. Покерні благодійники мобілізувались у непростий для світу час і уже готові розстатись із 250 тисячами доларів. Головний акцент Double Up Drive зробить на допомозі мешканцям Нью-Йорка, Сіетла, Сан-Франциско і Лас-Вегаса.

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Благодійністю Ден Сміт і компанія займаються уже більше семи років. За цей час власник п’ятої сходинки списку "Poker’s all-time money list" допоміг акумулювати на добрі справи десятки мільйонів доларів. Успішним виявився шлях Дена Сміта і за покерними столами – майже 37 мільйонів доларів призових за кар єру.