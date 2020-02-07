Покерні трилери: найкращі роздачі 2019 року – відео

Вже на початку березня у Лас-Вегасі відбудеться масштабна церемонія Global Poker Awards 2019. Серед 18 номінацій визначать і найкращі роздачі минулого року. Вам чекати аж до березня не треба – можете обрати найкращого, на свою думку, із чотирьох номінантів просто зараз.

Кол Раяна Різа ол-іна з 10-хай

Раян Різ – чемпіон Main Event WSOP 2013 року. За свою кар’єру заробив уже понад 14 мільйонів доларів. Цей хлопець точно знає як грати у покер. Утім рішення, яке він прийняв в одній із роздач за фінальним столом EPT Monte Carlo – це щось із розряду фантастики. На великому та малому блайндах Меніг Льосер із рукою 62 та Різ із 102 зайшли на флоп. Його, як і згодом тьорн обоє прочекали, адже ніхто не зібрав жодної комбінації. Врешті на рівері Льосер із більшим стеком на борді 98JJ9 вирішив блефувати, виставляючи Різа в ол-ін. Раян утім, якимось дивом здогадався, що в суперника рука навіть гірша ніж у нього і зумів подвоїти свій стек, забравши банк на 10-хай. На відео усю роздачу розбирають з погляду покерної теорії.

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Ті Нгуен викинула Фул Хаус

Протилежна ситуація. В’єтнамська покеристка Ті Нгуен на турнірі PSPC-2019 з бай-іном 25 тисяч доларів зійшлася у роздачі із Атанасіосом Поліхонополосом. Ті тримала у руці AQ і вже на тьорні зібрала трипс, а туз на рівері дав їй фул хаус. Усе б нічого, та у Поліхонополоса були АА і, відтак, старший фул хаус. На рівері Атанасіос зіграв чек-рейз і, здавалося, що впіймав Нгуен у пастку. Та вона несподівано спромоглася на героїчний фолд.

Блеф Сема Трікета

Знаменитий британський профі Сем Трікет, із кар’єрними виграшами понад 21 мільйон доларів, минулого року запам’ятався вражаючим блефом. Із AJ на борді 7, 4, 3, J, 7 Трікет поставив 3-бет ол-ін проти двох елітних суперників Бріна Кенні та Стівена Чідвіка і змусив обох викинути свої карти. При цьому, якщо Кенні і сам намагався блефувати, то Чідвік відправив у фолд готовий флеш!!!

Брайс Йокі "переїхав" Джоша Арьє

Один із найбільших бед-бітів у історії WSOP. Грали хлопці не у Холдем, а в турнірі з 2-7 тріпл дро, з бай-іном аж 50 000 доларів. Не вдаючися в деталі, цього не надто популярного виду покеру, розповімо, що Брайсу Йокі перемогти Джоша Арьє на фінальному столі, дозволяла лише одна карта з усієї колоди – 2. Шанс отримати її був близько 1% ... Суперника Джоша просто не міг повірити у те, що трапилося.