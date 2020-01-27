Покерні вихідні: хто переміг у головних українських онлайн-турнірах

Насиченими на події виявився вікенд на PokerMatch. У популярному українському онлайн-румі відбулися цікаві турніри із загальним призовим фондом 1 500 000 гривень.

Головною подією вікенду став турнір PokerMatch Million. Він зібрав 1 010 входів і призовий фонд 1 010 000 гривень! До призової зони потрапили 150 спортсменів, а титул чемпіона дістався гравцю із ніком ava. Залишившись ушістьох, найуспішніші гравці мільйонника уклали угоду, за результатами якої ava отримав 118 208 гривень!

Наступний турнір PokerMatch Million відбудеться в суботу, 8 лютого. Відібратися в нього можна вже зараз — сателіти з бай-іном від 20 гривень відбуваються на PokerMatch щодня.



Турнір PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

646 входів зібрав недільний нокаут-турнір Sunday PKO Champions! Тут призів дісталися 80 гравців. Серед них і стрімери PokerMatch Влад betman95, Степан solianyk та Роман magicriver1, за грою якого можна було спостерігати у прямому ефірі на каналі PokerMatch у Twitch.

Загальний призовий фонд турніру склав 323 000 гривень, а найкращим нокаутером вечора став гравець rhapsoddy. Він поповнив свій рахунок на 56 000 гривень!

Нагадаємо, турніри Sunday PKO Champions відбуваються на PokerMatch щонеділі о 20:00!

Також 26 січня відбувся спеціальний фрірол для всіх гравців, які виконали місії акції "Щоденник регуляра". 110 покеристів вступили в боротьбу за 100 000 гривень у хедз-ап-поєдинках, 16 із них заробили додаткові призові. Тут у зону ITM також увійшов Степан solianyk, а перемогу в турнірі здобув гравець із ніком delproc, заробивши 30 000 гривень.

Нова хедз-ап-битва запланована на наступну неділю, а виконувати завдання акції можна вже сьогодні.

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