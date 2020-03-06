Покерні забобони: "охоронець карт"

Левова частка гравців у покер – люди не забобонні. Вони не вірять у надприродні сили, які якимось чином впливають на гру, й опираються виключно на власний досвід та майстерність. Але є в покері особлива каста, яка не сідає за стіл без маленьких помічників.

Головний покерний талісман – "охоронець карт" – за столом виконує одразу кілька функцій. Своєму власнику кумедна фігурка, або ж масивна покерна фішка із певним написом, як вірить він, приносить удачу. Крім того, талісман може бути хорошою альтернативою ігровим фішкам, які так полюбляють перебирати в руках покеристи. Більше того, граючись зі своїм талісманом, ви мимоволі відволікаєте опонентів і частково маскуєте власні емоції.



"Охоронець карт". Фото: medium.com

Та найголовніше призначення "охоронця карт" – запобігання тому, що картки випадково покажуть або перевернуть із порушенням правил. Адже, за негласним законом покеру, якщо на ваших картах лежить "охоронець", ніхто, крім вас, не має права торкатись їх. І лише після того, як ви прибрали талісман, їх може взяти дилер.

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Так чи інакше, "охоронець карт" – хороший подарунок для друга, який захоплюється покером. І навіть якщо удачі він не приносить, значно прикрасить ваше перебування за столом.