Покерних хайролерів коронавірусом не налякати

Гравці, які надають перевагу високим лімітам, всерйоз налаштовані відвідати престижну серію в Чорногорії на початку травня.

Станом на цю мить шанси на проведення змагань в казино в Будві оцінюють як 50 на 50. Організатори планують вжити усіх заходів, аби гарантувати безпеку учасникам у зв’язку із епідемією коронавірусу. Аби не повторити долі інших масштабних серій турнірів, які скасували або перенесли, на Triton Poker Montenegro уже озброїлись пристроями, які можуть виявити присутність вірусу в організмі впродовж 30 хвилин. А такий тест є обов’язковим для кожного учасника серії хайролерів.

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Крім того, експерти очікують, що до початку травня хвороба уже не буде настільки агресивною. Ще один аргумент на користь проведення серії в Чорногорії – невелика кількість учасників. Адже дозволити собі участь у турнірі за кілька десятків тисяч доларів може далеко не кожен.