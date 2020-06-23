Канадця Даніеля Негреану, якщо проводити паралелі із футболом, можна назвати своєрідним покерним Пеле. Він уже майже чверть століття грає на найвищому рівні, він член "Зали слави покеру". В колекції Негреану 6 браслетів Всесвітньої серії, а сума загальних призових у живих турнірах досягла 42 мільйонів доларів. Спробуємо розібратись, за що так бояться і поважають "покерного малюка" його опоненти.

Крім неймовірного досвіду і майстерності, Даніель Негреану володіє непересічним талантом "читати" суперників. Подекуди складається враження, що він буквально сканує карти гравців і приймає неймовірні рішення.

Читайте також: Дитяча помилка за покерним столом, що могла обійтися у чверть мільйона доларів

На WSOP Main Event 2007 в одній із роздач Негреану застосував свої чари до Раяна Маккліна, прочитавши руку суперника просто на флопі. "У нього тузи", – зухвало оголосив Даніель. І примудрився з мінімальними втратами дістатись рівера, поки приголомшений Маклін потирав картуза.

Такий трюк Негреану застосовував неодноразово і часто, навіть маючи слабшу комбінацію, змушував суперників капітулювати із монстр-руками. Достатньо спантеличити опонета влучною здогадкою. Подивіться, як майстерно канадець приборкав королів Енджела Шломі, маючи лише 10-9 у "кишені". Черговий неймовірний рід і суперник капітулює із сильнішою комбінацією.

Та це все лише квіточки. Екстрасенс Негреану здатен викликати потрібні йому карти на дошку. У 2005-му на чемпіонаті із хедз-ап покеру магію канадця оцінив поважний Джеррі Басс. Їх дуель завершилась неймовірним ранаутом, коли балом правив не дилер а сам Негреану. Замовив собі тьорн та рівер і зібрав другу за силою комбінацію у покері.

Володіючи уміннями покерного супергероя, Негреану уміє з честю виходити навіть із найскрутніших ситуацій. Микита Бодяковський зробив усе, аби обібрати канадця як липку, доукомплектувавши натсовий фул-хаус. Але Негреану укотре довів, що грає у вищій лізі.

Ну і куди ж без старих-добрих блефів у виконанні одного із найкращих гравців в історії. Негреану буквально задавив американця Хекстона, поставивши три вулиці з "повітрям".

На черзі десерт. Даніель Негреану – хлопець веселий і залюбки ділиться позитивом з цілим столом. А те, як канадець глумиться над друзякою Філом Хельмутом, ще та розвага.