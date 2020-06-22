На PokerMatch завершилася серія PokerMatch UA Millions Online, яка викликала справжню бурю в українському онлайні. Протягом десяти днів сотні найсильніших покеристів боролися за солідні призи та право називати себе чемпіоном найпрестижнішої української покерної серії.

PokerMatch UA Millions Online вкотре довела, що український покер насправді на підйомі. Всього за десять днів у серії взяли участь 1127 унікальних гравців, 380 із яких поділили між собою чудовий призовий фонд у 11 656 000 гривень!

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Кожен турнір серії пройшов у непередбачуваній та яскравій боротьбі, а фінальним акордом став турнір "Кубок UA Millions" із гарантією 3 000 000 гривень. Головна подія зібрала за своїми столами найамбітніших гравців, сто з яких дісталися призової зони.



Євген Качалов. Фото: PokerMatch

На фіналці відзначилися такі відомі в ком'юніті особистості, як амбасадор PokerMatch Євген Качалов (9 місце) і Микола "kostenberg" Костирко (5 місце), але сильнішим за всіх цього разу був гравець Олександр "justlex". Він показав сталевий характер і відмовився від розділу призових, що дало йому змогу покласти на свій рахунок майже мільйон гривень! 705 000 призових і найпрестижніший трофей — за одну ніч! Непогано!

Грав у Main Event трьома входами, і той, з якого вдалося посісти перше місце, виграв у сателіті за 660 гривень, — розповів Олександр. Набив у відбірковому турнірі стек 400 000 і з ним потихеньку добрався. У якийсь момент у турнірі два перших стеки були мої. За фіналкою в топ-5 "sashabravo" був чиплідером і пропонував поділити, але мені було невигідно по фішках. Потім він і ще один міцний опонент "kostenberg" вилетіли, у мене був хороший стек, і я вирішив грати на чисте перше місце. Здорово, що все так і склалося.

Також відзначимо крутий результат волинського покериста Олександра "runner1" Турича, який зумів виграти відразу три турніри серії! Крім нього чудово себе проявив і mochalov13, який став найстабільнішим гравцем. Він потрапив до зони виплат цілих 20 разів! Фантастика!



Олександр "runner1" Турич. Фото: із архіву гравця

Про всі результати серії можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

Без сумнівів, ми ще не раз побачимо подібні івенти у розкладі руму PokerMatch, тому долучайтеся до боротьби! Хто знає — можливо, наступними героями, імена яких прогримлять на всю Україну, станете саме ви!

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