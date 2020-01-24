Покерний король програв битву за мільйон доларів

Найкращий гравець 2019 року Алекс Фоксен поступився у хедз-апі турніру хайролерів в рамках серії Aussie Millions.

Найдорожчий івент австралійської серії зібрав солідну компанію зірок. Крім лідера GPI 2019, по 68 тисяч доларів у турнір інвестували Стівен Чідвік, Кері Кац, Стів О’дваєр, Ден Сміт та Брін Кенні. Зрештою, лише семеро із 54 входів дістались призової зони.

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Серед обраних – лідер таблиці за кількістю призових в кар’єрі Брін Кенні, який завершив турнір четвертим (майже 400 тисяч доларів). Відправити американця відпочивати вдалось майбутньому чемпіонові Кайлу Бьорнсу.



Чемпіон турніру Кайл Бьорнс. Фото: crownmelbourne

Австралієць, який активно вибивав суперників за фінальним столом, підійшов до хедз-апу із велетенським стеком – майже в 4 рази більшим, аніж у Алекса Фоксена. У підсумку, боротьба за головний приз – 1 197 663 доларів, виявилась нетривалою. Трофей дістався господарю турніру. Американця також не образили – понад 762 тисячі призових.