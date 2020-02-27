Покерний марафон – невдячна справа

Польському покеристу Дмитрові Урбановичу своєрідний квест – перетворити 250 доларів в онлайні на 10 000 – муляє очі вже цілий рік. Та покинути справу на півдорозі професіонал, схоже, не збирається.

Дмитро Урбанович ще рік тому вирішив довести своїм фанатам, що зможе досягти серйозного профіту в онлайні за короткий проміжок часу. За 10 ігрових сесій поляк спробував примножити банкрол у 250 доларів у 40 разів. Але в плани Урбановича втрутились офлайнові амбіції. Найбільш успішний польський гравець вирушив у затяжне турне, упродовж якого заробив призовими майже пів мільйона доларів.

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Після тривалої паузи поляк повернувся до свого покерного марафону в онлайні і не опускає рук, попри туманні перспективи. Позаду вже 24 ігрових дні, а на банкролі лише 1480 доларів. Утім для гравця, який заробив за кар’єру більше 6 мільйонів доларів призових, немає нічого неможливого.