Покерний "Оскар-2020": як будуть обирати переможців

Вже 6 березня у Лас-Вегасі пройде друга церемонія нагородження героїв року Global Poker Awards. Після того, як минулорічну церемонію розкритикували за те, що деякі нагороди отримали "випадкові люди", організатори змінили принцип відбору номінантів.

Кожен з них тепер буде проходити відбір у декілька етапів. Спочатку коло претендентів окреслить вузька група фахівців кожної окремої категорії, потім своє слово скажуть експерти. А насамкінець прізвища героїв винесуть на відкрите голосування.

Крім того, кількість нагород цього року розширять – всього буде 25 номінацій. Серед головних – гравець та гравчиня року. Тут усе вже вирішили цифри. Призи отримають американець Алекс Фоксен за Крістен Бікнелл з Канади, які завершили рік на перших місцях рейтингу GPI. Для Алекса цей успіх став другим поспіль, а для його дівчини Крістен – це вже третій поспіль тріумф!

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Також на церемонії відзначать турнір року, прорив року, найкращого покерного журналіста та інших. Звичайно, не забудуть вшанувати і легенд покеру. Минулого року, скажімо, нагороду у номінації "Досягнення в покері" отримав Дойл Брансон.