Покерний слем-данк: зірки NBA за інтелектуальною грою

Американців цілком справедливо називають найбільш покерною нацією у світі. А ще хлопці за океаном тямлять у баскетболі, їхня ліга NBA є еталоном гри. Герої нашого матеріалу довели, що ці два ремесла можуть цілком органічно співіснувати.

Ця солодка парочка на баскетбольному паркеті вирішувала будь-які завдання. Тоні Паркер і Тім Данкан стали справжніми символами San Antonio Spurs і живими легендами клубу. Американець виграв зі шпорами 5 титулів чемпіона NBA, француз – 4. Високий ігровий інтелект баскетболістів став їм у нагоді і за покерними столами. Тоні Паркер грою захоплюється давно і навіть встиг спробувати себе в ролі амбасадора від одного із покерних провайдерів і організатора турнірів. Не відставати від колишнього партнера по команді намагається і Тім Данкан, покерний талант якого відзначив сам гуру гри Філ Хельмут.

На порцію компліментів від останнього заслужив і ще один баскетболіст Девід Лі. Чемпіон NBA у складі Golden State Warriors колись обчистив Хельмута на 32 тисячі доларів в кеш-грі. Знає як псувати нерви покерним професіоналам і ще один власник чемпіонської каблучки NBA Пол Пірс. Легенда Boston Celtics неодноразово світився у популярному покерному шоу Poker After Dark, де демонстрував цілком пристойні результати.

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Ерл Беррон. Фото: pokernews

У затінку попередніх персонажів впродовж кар’єри в NBA перебував Ерл Беррон. Чемпіон асоціації у складі Miami HEAT грав небагато і видатними результатами на паркеті не запам’ятався. Зате саме Беррона називають найбільш успішним покеристом із баскетбольного цеху. Після завершення кар’єри гравця, Ерл почав завзято опановувати нову професію. В "живих" турнірах колишній баскетболіст уже виграв 147 тисяч доларів призовими. І вочевидь на цьому 38-річний американець не зупиниться.