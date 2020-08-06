Правоохоронні органи США затримали та висунули звинувачення Джефрі Моррісу. Його звинувачують у резонансному вбивстві Сюзі Жао.

Тіло дівчини знайшли 13-го липня. Доволі швидко поліції вдалося вийти на слід підозрюваного.

Читайте також: Покерист і гульвіса "топить" власну марихуанову імперію

Відомо, що 60-річний Джефрі Морріс зустрічався зі Сюзі перед її зникненням. У чоловіка є чималий список приводів за різні кримінальні злочини.

Сюзі Жао знають в покері за її кількома виступами на WSOP. Поліція впевнена, що покерна діяльність дівчини не має стосунку до мотивів вбивства.