Фінал PokerMatch UA Millions Online наближається, і спортсмени щосили готуються до вирішальної сутички! Їм належить показати себе у турнірі "Кубок UA Millions" із призовим фондом 3 000 000 гривень і з'ясувати нарешті, хто вартий головного призу найбільшої української покерної серії!

У неділю, 21 червня, рівно о 20:00 за Києвом на PokerMatch стартує Головна подія серії UA Millions — оnline-турнір "Кубок UA Millions". Гарантований призовий фонд у 3 000 000 гривень, без сумніву, збере за столами сотні амбітних покеристів, тому вартість цього трофея складно переоцінити. Кожен без винятку гравець докладе всіх зусиль для перемоги й інтрига триватиме до останньої роздачі!

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Напруга покерних пристрастей не оминула також амбасадорів українського покер-руму. Євген Качалов візьме участь у турнірі й намагатиметься показати чемпіонський скіл! Зі свого боку кожен покерист зможе не тільки перешкодити йому, але й істотно поліпшити своє власне становище у Кубку, адже за вибивання Качалова буде нараховуватися баунті у розмірі бай-іну — 3300 турнірних гривень!

Звичайно ж, івент не обійшовся без традиційних акцій, які суттєво збільшують прибуток гравця. Покеристи зроблять останній ривок в акції UA Millions Турніроманія, адже очки, набрані в Головній події, збільшуються у п'ять разів. Також можна буде уникнути значних витрат з допомогою щоденних stage-сателітів.

Але й це ще не все! У суботу культовий столичний клуб спортивного покеру "Фул Хаус" запрошує на PokerMatch розіграти ще один кубок і стати частиною славної історії українського покеру. Турнір "Кубок клуба "Фул Хаус"" на PokerMatch пройде з крутою гарантією 1 500 000 гривень! Не втрачайте свій шанс!

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