Понад 200 000 доларів за 5 днів: чому варто навчитися грати в Омаху

Американський професіонал Коннор "Bianconegro" Дрінан – поки головний герой Весняного чемпіонату із онлайн-покеру (SCOOP). Коннор, наразі, єдиний цього року, кому вдалося виграти уже 3 чемпіонські титули.

Більше того, до нього подібне вдавалося лише трьом покеристам в історії, а чотири титули SCOOP за одну серію виграв лише Шон Діб у 2012 році. Тож Дрінан має усі шанси увійти в історію, адже попереду ще чимало турнірів на цьогорічному Весняному чемпіонаті.

Читайте також: Little Big зняв кліп про покер, він набирає рекордну популярність

Що ж до трофеїв, які "Bianconegro" уже завоював, то усі вони були в Пот-ліміт Омасі. Спочатку Коннор виграв турнір із бай-іном 530 доларів, що зібрав 378 учасників. Це принесло йому 34 000 доларів.

Згодом, Дрінан став найкращим серед хайролерів. Вигравши турнір вхід у який коштував аж 5 200 доларів, американець заробив понад 150 тисяч.

Врешті "Bianconegro" продемонстрував свої вміння і в значно дешевшому змаганні (бай-ін 215 доларів), де утім довелося протистояти куди більшій кількості опонентів. Коннор виявився найкращим серед 1052 покеристів, за що отримав понад 28 тисяч доларів. П’ятим у цьому турнірі, до слова, фінішував українець із ніком "1YYY". Йому дісталося понад 5 тисяч доларів призових.