Онлайн-покер продовжує набирати все більшої популярності на головній стрім-платформі планети Twitch.

2020 рік приніс уже кілька рекордів за кількістю переглядів онлайн-покерних подій. У травні популярний покерист-професіонал та стрімер Лекс Вельдхус зафіксував цифру 58 416 глядачів, які одночасно спостерігали за його участю у Весняному чемпіонаті із онлайн-покеру.

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Рекорд, хоч і вражаючий, та протримався заледве три місяці. Німець Єнс Кносалл перевершив результат Лекса більш як у 1,5 рази! Його трансляцію одночасно дивилися аж 91 680. Що цікаво, сам Єнс – популярний телеведучий та блогер, утім далеко не видатний покерист. Проте стрімив він не власну гру, а сесію свого товариша, який брав участь у масштабному онлайн-турнірі і посів друге місце, заробивши 117 400 доларів.

До слова, усе більша популярність платформи Twitch серед фанатів покеру не оминула і Україну. Серед інших, тут виділяється офіційний канал головного українського покер-руму PokerMatch, де можна щодня слідкувати за грою стрімерів та амбасадорів руму, як Євген Качалов чи Ольга Єрмольчева.