Понад пів мільйона доларів за два тижні. Коннор Дрінан переписує історію онлайн-покеру

Американець Коннор "Bianconegro" Дрінан – безапеляційно головний герой цьогорічного Весняного чемпіонату із покеру.

Ми вже писали про успіхи професіонала із Чикаго на престижній онлайн-серії, утім він змушує нас робити це знову і знову. Дрінан виграв уже п’ятий турнір цьогорічного Весняного чемпіонату, завдяки чому став абсолютним рекордсменом змагань. Досі нікому і ніколи не вдавалося виграти 5 турнірів впродовж однієї такої серії.

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Історичний тріумф Конору принесла його улюблена дисципліна – Омаха. Саме у цей різновид покеру "Bianconegro" виграв чотири із п’яти своїх трофеїв. Остання з цих перемог стала і найвагомішою. Дрінан виграв турнір з Омахи із бай-іном 10 300 доларів, що зібрав 98 входів і 61 реентрі. За перше місце американцеві дісталися солідні 322 тисячі доларів призових.