Понад 17,5 мільйонів заробили покеристи на квітневій топ-серії

На PokerMatch завершилася серія нокаут-турнірів PKO PONT, яка стала однією з найбільших подій в українському онлайні. У серії взяло участь 2,755 унікальних гравців, які зробили понад 32,335 входів у турніри, загальний призовий фонд яких перевищив 17,500,000 гривень!

Зовсім не дивно, що такий призовий фонд привернув увагу кращих представників українського покеру, між якими і розгорілася основна боротьба. Цього разу, рекорд за кількістю перемог в серії дістався гравцеві з ніком nektovladson. Він заробив відразу 7 титулів і зміг випередити своїх найближчих переслідувачів, серед яких були дуже сильні суперники, такі як Стас shrekpoker91, vovan1977 і wolfzp. До речі, Стас shrekpoker91 Галатенко довгий час лідирував за кількістю виграних турнірів (6 івентів), але nektovladson зробив потужний ривок в останні дні серії і зміг вирвати перше місце! Приголомшливий результат!

Читайте також: Стратегія в покері: "ставка віслюка"

Але кількість титулів - це ще не все. У покері, як відомо, велике значення відіграє кількість зароблених грошей, а чемпіоном за цим показником став покерист з ніком vovan1977. Йому вдалося виграти п'ять івентів PKO PONT і поповнити свій банкролл на 227,224 гривні! Варто відзначити також успіхи гравця lebronn2333, який зміг потрапити у призи 81 турніру і став однозначним найстабільнішим гравцем серії.

Наш огляд був би неповним без згадки про успіхи команди стримерів PokerMatch. Ігор netigor і Степан solianyk здобули по три золотих фішки PONT і в черговий раз довели свій високий клас!

Наймасовішим турніром серії став Мейн Івент з Техаського Холдему, який зібрав 1,391 вхід і загальний призовий фонд в розмірі 778,200 гривень! 200 гравців пройшли до призової зони, а кращим з них став покерист з ніком runner1. За своє чудове досягнення, runner1 отримав 105,131 гривню та іменний чемпіонський кубок! Вітаємо!

Повні результати серії можна побачити на офіційній сторінці PokerMatch.

Що ж, серія PKO PONT підійшла до кінця, переможці турнірів отримали свої нагороди, але PokerMatch продовжує радувати своїх шанувальників і оголосив про початок нової битви! Вже з 1 травня, покеристи зможуть спробувати свої сили в серії хайроллерів з призовим фондом у 2,500,000 гривень. Виграти пакети в усі турніри серії ви можете просто зараз!

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримайте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок!