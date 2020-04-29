Понад 2 000 000 доларів на двох: українці за фінальними столами WSOP Main Event

WSOP (World Series of Poker) недаремно називають чемпіонатом світу із покеру. Жодна інша серія не привертає до себе стільки медійної уваги і на жодну іншу серію так охоче не з’їжджаються покеристи з усього світу.

Тож не дивно, що Головний Турнір WSOP – це вершина покерного світу, куди мріє забратися кожен гравець. Підкорити самісіньку верхівку поки не вдавалося жодному українцеві, утім двоє підбиралися дуже близько, ставши учасниками фінального столу.

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АНТОН МАКІЄВСЬКИЙ, WSOP MAIN EVENT 2011



Антон Макієвський

На цей турнір Антон Макієвський міг узагалі не потрапити. Через проблеми із візою та дорогою у США, українець суттєво запізнився на WSOP. Відтак, він встиг зареєструватися лише на Main Event, та й то в останній вхідний день. Утім справи у Макієвського в турнірі одразу пішли добре. Практично за кожен наступний день змагань йому вдавалося потроїти свій стек.

На сьомий ігровий день, коли у турнірі залишалося трохи більше 20-ти покеристів із 6865 зареєстрованих, Антон став чіп-лідером із понад 20-ма мільйонами фішок. Макієвський подвоївся із KJ проти AJ Кріса Мура у дуже драматичній роздачі:

Згодом Антон трохи розгубив свої фішки і на фінальний стіл потрапив із восьмим серед дев’яти фіналістів стеком (13 825 000). Першим фіналку покинув британець Сем Холдем, а от восьмим – Макієвський. Українець поставив ол-ін з малого блайнду із K-Q і отримав кол від 9-9 німця Піуса Хайнца. Флоп K-J-J подарував Антону надію, проте 9 на тьорні віддала перевагу німцеві, а 7 на рівері уже нічого не поміняла.

Антон Макієвський закінчив WSOP Main Event на восьмому місці і отримав 1 010 015 доларів призових – найбільший виграш у кар’єрі. А от переможцем тоді став той таки Піус Хайнц, якому дісталося майже 9 мільйонів доларів.

АРТЕМ МЕТАЛІДІ, WSOP MAIN EVENT 2018



Фінальний стіл WSOP Main Event 2018. Артем Металіді – крайній зліва

Два роки тому Головний Турнір WSOP зібрав аж 7874 учасників. Серед них не бракувало і українців. Одразу 6 наших співвітчизників потрапили до призової зони, утім найбільшого успіху добився Артем Металіді, який став учасником фінального столу. На шостий день змагань українець прописався серед чіп-лідерів, завдяки тому, що його К-К встояли проти А-К американця Арама Зобіана.



Артем Металіді

Стек Металіді на ту мить сягнув понад 30 мільйонів фішок, та до фінального столу українець "доніс" лише половину. Незважаючи на це, Артем розпочав фіналку із цілком робочим стеком у 26 великих блайндів і одразу організував перший аут. Q-Q Металіді переїхали К-К француза Антуана Лабата. На цьому, щоправда везіння Артема вичерпалося. Незабаром він віддав значну частину щойно виграних фішок чемпіону WSOP Main Event 2009 Джо Каді. А ще через кілька роздач вилетів із турніру. Українець виставився із 5-5 проти K-Q вже згаданого Зобіана і навіть впіймав сет на флопі. Та рівером американцю доїхав флеш.

Тож Артем Металіді, як і 7 років до того Антон Макієвський, завершив Main Event на 8-му місці. Заробивши щоправда, трохи більше за співвітчизника – 1 250 000 доларів. Переможцем того турніру став Джон Сінн, якому дісталися 8 800 000 доларів призових.