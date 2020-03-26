Понад 840 000 гривень отримали призери спецтурнірів на PokerMatch

Уночі 26 березня визначилися призери другого турніру 250k Cash Booster Promo з гарантією 250 000 гривень, яку знову перебили. Цього разу в івенті було зроблено 129 входів, які сформували загальний призовий фонд у 351 500 гривень.

Після чотирьох годин боротьби турнір зупинили, і 54 гравці отримали призові пропорційно до кількості фішок у їхніх стеках. На першому місці фінішував гравець із ніком mr_hiks, який зібрав 12 328 фішок і 1750 гривень винагородами за вибивання суперників. Таким чином, він заробив 14 078 гривень призових.

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У турнірі знову успішно зіграли учасники команди стрімерів PokerMatch. Цього разу вище за всіх вдалося піднятися Світлані "svetarik", рахунок якої поповнився на 7081 гривню, а слідом за нею до призової зони потрапили djonidze й alohahaloha.

Нагадаємо, що перший турнір Cash Booster Promo відбувся 18 березня та зібрав майже 500 000 гривень призових. Усього ж у двох супертурнірах взяли участь 305 унікальних гравців, а призовий фонд перевищив 846 000 гривень!