Це не перші випадки зараження після того як гральні заклади у столиці розваг вийшли з карантину.

Відомо, що захворіли двоє консьєржів. Вони працюють у готельному комплексі "Космополітен". Заклад проводив планове тестування своїх працівників. Двоє тестів були позитивними.

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Керівництво готелю негайно вжило усіх необхідних заходів. Зокрема, повідомило у відповідні органи. Зараз намагаються визначити усіх людей, з яким хворі тісно контактували, аби і їх перевірити на коронавірус.

Цікаво, що саме через великий наплив людей і не збереження соціальної дистанції в "Космополітені" влада Невади нещодавно запровадила жорсткіші правила роботи усіх казино штату.

Нагадаємо, гральні заклади в Лас-Вегасі вийшли з карантину 4-го червня. З того часу це вже третій зафіксований випадок зараження коронавірусом. Попередні два рази хворіли працівники кухні та бару двох інших закладів.