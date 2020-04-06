Правила гри в покер: поради для початківців

Гра в покер – це хороша можливість провести час весело. А також з користю. Адже ця гра змусить вас обдумувати свої дії, прораховувати наперед, інколи вдаватися до хитрощів. А також сподіватися на удачу. Та для початку варто ознайомитися з головними правилами гри в покер.

Що таке покер?

Покер – одна з азартних карткових ігор. Історія покеру налічує понад 500 років, а сама гра зародилася в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині. Однак вона тоді дуже відрізнялася від сучасного покеру. Хоча головний принцип гри був збережений – зібрати кращу комбінацію карт, аніж суперник, вигравши банк. Також важливим елементом гри були й залишаються торги.

На сьогодні існує близько сотні різновидів покеру, серед яких "Техаський Холдем" (Texas Hold’em), "Омаха" (Omaha), "Дро-покер" (Draw poker), "Стад-покер" (Stud). Найпоширенішим з них є "Техаський Холдем".

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Які карти використовують?

Щодо колоди карт, то найчастіше використовують на 52 карти (чотири масті від двійки до туза). Хоча можуть грати і колодами в 32, 36 чи 54 карти.

Формат гри в покер

Грають у покер, зазвичай, в кардрумах (cardroom), в інтернеті (онлайн покер) чи вдома. У першому випадку це клуби, де збираються та грають гравців покер. Для гри онлайн використовують покерруми (pokerroom). Також грати в покер можна вдома з друзями.

В покеррумах вся гра відбувається на сайті з іншими гравцями онлайн. Кожен гравець у покер має свій акаунт, в який він може зайти з будь-якого комп’ютера чи мобільного телефону. Перевагою такого формату гри є те, що гравець у покер може самостійно обрати стіл з рівнем ставок, зіграти у вільний час у зручному місці.

Щодо кардрумів, то їх учасникам важлива фізична присутність, коли є змога наживу зіграти проти суперника, вдатися до блефу чи інших професійних хитрощів. Це саме можна зробити і вдома в колі друзів.

Ціль гри в покері

У покері є дві головні цілі. Перша – це зіграти комбінацію при роздачі та виграти її. Гра складається з декількох таких роздач (поки у суперників є гроші в банку, або бажання грати) Друга – глобальніша – це обіграти суперників за столом, вибивши їх один за одним під час роздач. А відтак – зібрати максимальний банк.

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Що таке ставки і торги в покері?

Кожен гравець починає гру зі своїм стеком – це загальна кількість фішок, яку має в розпорядженні гравець на поточний момент гри. Саме фішки з власного стеку гравець використовує для ставок – бету.

У покері є чотири етапи торгів, під час яких гравці роблять ставки. Вони називаються префлоп, флоп, торн та рівер. Під час торгів гравець може прийняти ставку (call, колл), підняти ставку (raise, райз) або ж скинути карти (fold, фолд). Гравець, який скинув карти, вибуває з розіграшу.

Є ще чек (check). Під час чеку гравець має право залишитися в грі (не скинути карти), не піднімаючи ставку, якщо до цього ніхто не зробив райз. Однак це можливо лише під час флопу, торну чи рівері. Якщо гравець зробив чек, наступний після нього теж може це зробити. Аж поки один з наступних гравців не зробить райз. Тоді іншим доведеться або приймати ставку, або скидати карти. В тому числі і тим, хто на початку зробив чек.

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Після закінчення кожного етапу торгів, коли всі гравці зробили однакову ставку (або скинули карти), відкривається ще одна карта. І знову починаються торги. Так аж до четвертого раунду. Після нього наступає шоудаун (showdown), в якому гравці, які залишилися з картами, відкривають їх. Саме тоді і визначається переможець – гравець з кращою комбінацією карт. Або ж гравець, який залишився один під час торгів (інші гравці скинули карти).

Після закінчення розіграшу в офлайн-турнірах гравці можуть вийти з гри в будь-який момент до наступної здачі, забравши наявний банкролл (bankroll, це сума на рахунку гравця, яку він використовує для гри в покер). На турнірах з покеру гра триває до визначення переможця за столом.

Гравці в покер

У покер грають від 2 до 10 осіб. У першому випадку це буде гра сам на сам. До десяти гравців за одним столом, зазвичай, збираються під час турнірів. Кожен з гравців займає місце за столом, змінювати яке під час гри не можна. І лише після цього розпочинається гра.

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Хто такий дилер?

Важливим учасником гри в покер є дилер. Саме він здає карти, а двоє гравців по ліву руку від нього ставлять малі та великі блайнди (Small Blind та Big Blind). Його позначають окремою фішкою "батон" (button). При цьому дилер може як брати участь в роздачі, так і пропускати її. Після закінчення роздачі дилером стає наступний гравець за годинниковою стрілкою.

В онлайн-покері роль дилера виконує комп'ютер, а переходять лише фішки малого та великого блайнда.

З чого починається гра на прикладі Texas Holdem

Коли всі гравці сіли за стіл, визначається дилер. Ліворуч від нього два наступні гравці роблять свої обов’язкові ставки – малий та великий блайнди.

Для чого потрібні обов’язкові ставки та блайнди (Small Blind та Big Blind)

Для того, щоб зробити покер більш активним для гравців, застосовують анте – коли всі учасники роблять незначний внесок в банк, або ж блайнди – обов’язкова ставка до початку роздачі. Це робиться для того, щоб стимулювати гравців відіграти поставлені гроші, а також сформувати початковий банк. Є малий блайнд (Small Blind) та великий блайнд (Big Blind). Вони обоє по ліву руку від дилера.

Умовно, малий блайнд при роздачі складає 1 долар, великий блайнд – 2 долари. Тож наступні гравці, які хочуть взяти участь в роздачі, повинні ставити вже мінімальну ставку – ті ж 2 долари. Гравець з малим блайндом повинен зрівняти попередні ставки (якщо їх не було піднято – додати лише 1 долар). При наступній роздачі малий та великий блайнди переходять на наступних гравців за годинниковою стрілкою. А гравець з малим блайндом стає дилером.

Як відбувається гра в покер

Після того, як гравці займуть своєї місце за ігровим столом, визначається дилер та блайнди. Перед ними ставлять відповідні фішки.

Всі гравці розпочинають гру зі своїм стеком. Це та сума, з якою вони і будуть грати. Якщо це покер в колі друзів, то, зазвичай, він однаковий у всіх (за домовленістю). В онлайн-покері він визначається заздалегідь визначеними обмеженнями.

Ще перед тим, як гравці зроблять ставки (за винятком малого та великого блайнда), дилер здає картки – по дві кожному гравцю. Ці карти не показують суперникам і називаються "кишенькові", або ж "руки". Сама здача – це префлоп. Лише коли карти здані, гравці роблять свої ставки – відповідають на великий блайн, підіймають ставку чи скидають карти.

Після того, як торгівля закінчена, на стіл викладається ще три карти. Вони відкриті. Саме з цими картами на столі та "кишеньковими" картами гравець може формувати комбінації (про те, які є комбінації в покері – нижче).

Тоді починається другий раунд торгів – флоп (flop). Його починає гравець, який був з малим блайндом. При цьому він може як зробити райз чи фолд, так і просто зробити чек. Це варіант, при якому він залишається в грі, не піднімаючи ставку. Наступні гравці можуть теж зробити чек. Однак якщо хоча б один з гравців зробить ставку (райз), іншим по черзі доведеться або відповідати на неї (зробити колл), або скинути карти.

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Коли торги закінчені, на стіл викладається четверта карта, і починається торн (turn) – третій раунд торгів. Гравці оцінюють свої шанси зібрати комбінації та роблять ставки, аналогічно до попереднього раунду торгів. Варто відзначити, що в цей час у гравця є шість карт (дві – на руках, чотири на столі), але комбінації можуть складатися максимум з п’яти карт. Хоча комбінація може складатися і з двох, трьох чи чотирьох карт.

Останній раунд торгів називається рівер (river). Перед тим викладає остання карта.

Шоудаун (showdown) – заключна фаза будь покерної роздачі, коли гравці, які залишилися в грі, відкривають свої карти і визначається переможець. Перемагає той гравець, який складе кращу комбінацію. Якщо ж виявити сильнішого не вдалося (гравці склали однакові комбінації), то вони ділять між собою банк, який є на столі.

Які є комбінації в покері

Комбінація – це основа основ покеру. Це набір з п'яти карт, які збирає кожен гравець в кожній роздачі для того, щоб перемогти.

Розглянемо комбінації від найсильнішої до найслабшої:

Роял-флеш (royal flush): коли гравцеві вдається зібрати від "10" до "туза" однієї масті.

Стріт-флеш (straight-flush): коли вдається зібрати п’ять карт поспіль однієї масті.

Каре (four of a kind): чотири карти одного значення (наприклад, чотири королі).

Фул-хаус (full house): три карти одного значення та ще дві інші карти одного значення. Наприклад, 2-2-2 та 7-7.

Флеш (flush): п’ять карт однієї масті, але не по-порядку. Наприклад, 2-5-6-9-Д бубнів.

Стріт (straight): карти різних мастей в порядку їх значимості. Наприклад, 2-3-4-5-6.

Трійка або сет (three of a kind): три карти одного значення. Наприклад, 7-7-7.

Дві пари (two pairs): дві карти одного значення та ще дві інші карти одного значення. Наприклад, 3-3 та 10-10.

Пара (one pair): дві карти одного значення. Наприклад, 4-4.

Старша карта або кікер (high card) – найбільша карта (це коли ніхто за столом не зумів зібрати комбінацію, і тоді перемагає той гравець, в якого на руках найвища карта).

Якщо у гравців випадають однакові за значимістю комбінації, виграє та, в якій старша карта. Наприклад, пара трійок старша за пару двійок.

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Типи лімітних ставок

У покері застосовується три типи ліміту ставок. Про це попереджається заздалегідь. Це "без ліміту", "пот-ліміт" або з "фіксованим лімітом".

"Без ліміту" дозволяє гравцям робити ставки та рейзи будь-якого розміру в межах свого стека (загальна кількість фішок, яку має в розпорядженні гравець на поточний момент гри).

"Пот-ліміт" дозволяє гравцям робити ставки та рейзи будь-якого розміру в межах поточного розміру загального банку на цей момент гри.

"Фіксований ліміт" – це структура ліміту ставок, яка дозволяє гравцям робити ставки та рейзи фіксованого розміру. Розмір фіксованої ставки для кожного раунду торгів визначається заздалегідь.

В турнірах із фіксованим лімітом дозволено зробити одну ставку та три рейзи. В пот-ліміт та безлімітних турнірах не існує обмежень на кількість рейзів.

Час гри (в турнірному покері і кеш-іграх)

Час, який гравець може витратити на покер, може бути різним. Однак для того, щоб деякі гравці не затягували гру (особливо коли за столом чимало опонентів), організатори турнірів часто встановлюють обмеження в часі на хід. Під час першої дії це може бути 120-240 секунд. Кожна наступна дія – вдвічі менше часу. Якщо гравець за цей час не зробить хід, його карти автоматично підуть в пас.

Щодо загальної тривалості гри, то під час турнірів – до визначення переможця за столом. В кеш-іграх гравець може покинути гру до початку роздачі карт. Тож в такому випадку він сам формує, скільки часу готовий витратити на гру.

Головні правила гри в покер: топ для початківців

Головне завдання в покері – зібрати кращу комбінацію карт, аніж суперник, та виграти банк.

Кожен з гравців отримує по дві карти на руки. Решта – відкриті на столі. Комбінація формується з п'яти карт.

Гравці роблять ставки по черзі. Вони можуть або прийняти попередню ставку, або підвищити її. Або ж скинути карти, вибувши з цієї роздачі.

Кожен гравець може грати доти, поки в нього є фішки в стеку. Однак він може вийти з гри в будь-який момент, однак до того часу, як йому здали карти.

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Короткий словник покеру

Банк (Pot) – фішки, поставлені гравцями під час торгів, їх ставка. Саме за них йде боротьба в роздачі.

Банкрол (Bankroll) – наявна сума фішок у гравця в покер. Це можуть бути як внесені у гру, так і виграні під час роздач.

Батон (Button) – позиція дилера

Бет (Bet) – перша ставка в раунді торгів.

Блайнд (Blind) – гравці, які роблять обов'язкові ставки. Є малий блайнд (Small Blind) та великий блайнд (Big Blind).

Дошка або стіл (Bord) – п'ять відкритих карт на столі. Саме з ними гравці можуть утворювати комбінації.

Вабанк або ол-ін (All-in) – ситуація, коли гравець ставить усі наявні в ньго фішки.

Великий блайнд (Big Blind) – обов'язкова ставка. Вона ставиться одразу після малого блайнду ще до того, як гравець отримає карти на руки.

Каре – комбінація, коли гравець збирає чотири карти одного рангу, наприклад чотири королі.

Кол (Call) – ситуація під час торгів, коли гравець приймає попередню ставку, зрівнюючи її.

Малий блайнд (Small Blind) – менша з двох обов'язкових ставок. Малий блайнд, зазвичай, складає половину з великого блайнду.

Пара – комбінація в покері, коли гравцеві вдається зібрати дві карти одного рангу, наприклад 9-9.

Префлоп (Preflop) – найперше коло торгів після роздачі "кишенькових карт" і до відкриття флопу.

Райз (Raise) – ситуація під час торгів, коли гравець підіймає ставку.

Сет (Set) – комбінація з трьох карти одного рангу, дві з яких "кишенькові". Наприклад, гравець має дві "вісімки" на руках, а на столі лежить 2-5-8-Д-Т.

Старша карта (High card) – ситуація в покері, коли ні у кого з гравців немає жодних зібраних комбінацій. Тоді перемога дістається тому, в кого старша карта на руках. Таку карту також називають кікер.

Стріт (Straight) – комбінація з п'яти послідовних карт, наприклад 5-6-7-8-9.

Стріт-флеш (Straight-flush) – комбінація з п'яти послідових карт однієї масті.

Торн (Turn) – третій раунд торгів, коли на стіл викладається четверта карта.

Флеш (Flush) – комбінація з п'яти карт однієї масті, наприклад 2-3-7-10-К бубнів.

Флеш-рояль, роял-флеш (Royal flush) – комбінація з п'яти найвищих послідовних карт однієї масті, наприклад 10-В-Д-К-Т. Найсильніша покерна комбінація.

Флоп (Flop) – другий раунд торгів, коли на стіл викладаються перші три карти.

Фолд, пас (Fold) – ситуація, коли гравець скидає карти в пас та вибуває з роздачі.

Фул-хаус (Full house) – комбінація, яка складається з сету і пари.

Чек (Check) – ситуація, коли гравець ніхто перед гравцем не підвищив ставки, тож він теж може "пропустити хід", залишившись в грі.

Шоудаун (Showdown) – остання фаза гри, коли гравці відкривають свої карти для визначення переможця роздачі.

Що потрібно для гри в покер: коротка версія

Для гри в покер слід вивчити базові поняття гри. Серед них комбінації (можна скористатися підказками вище), правила ставок та торгів, знати базові поняття термінів (як от малий блайнд чи райз).

Якщо ж ви вирішили зіграти з друзями, то вам необхідно буде колода карт та фішки, якими і будете робити ставки. АЛе правила гри та комбінації теж необхідно пам'ятати.

Хорошої гри!