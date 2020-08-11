Уродженець України Павло Векслер, який за онлайн-столами знаменитий під ніком "MountainRo$e" добився чергового вагомого успіху.

Павло фінішував другим на турнірі престижної серії World Poker Tour, яка зараз триває в онлайн-режимі. Грали у Безлімітний Холдем в форматі 6-max. Охочих заплатити бай-ін 1050 знайшлося більш ніж 500, а турнір був дводенним, тож Павлові довелося добряче попітніти задля хорошого результату.

Читайте також: "New York Times" внесла книгу про блеф до списку бестселерів

Так чи інакше, Векслер дістався до хедз-апу де, щоправда, поступився представнику Австрії Ларсу Камфюсу. Змагатися з останнім було не просто, адже в австрійця серйозний апстрік. Одночасно із цим змаганням, він грав ще й турнір хайролерів за 3 200, де посів третє місця і заробив понад 250 тисяч доларів! За перемогу ж над Павлом Камфюсу дісталося 95 606 доларів, а Векслер отримав майже 70 тисяч. Черговий хороший результат для представника України, який, згадаємо, нещодавно перетнув позначку в 1 мільйон доларів профіту (чистого виграшу) в онлайн-турнірах.

На тому ж World Poker Tour Online, до слова, відгудів і один з найдорожчих турнірів серії - WPT Super High Roller. За участь в ньому довелося викласти аж 25 500 доларів. Тут себе добре проявив зірковий білоруський гравець Микита Бодяковський. Йому вдалося фінішувати четвертим та потроїти власний бай-ін. Найбільший же куш зірвав володар браслету WSOP Паскаль Лефрансуа, якому за перемогу дісталися аж 315 812 доларів!