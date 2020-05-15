Прибуткова субота на PokerMatch: як заробити гроші на вихідних

16 травня гравці популярного українського руму PokerMatch отримають чудову можливість випробувати свої сили в топ-подіях вікенду та зіграти проти зірки покеру Євгена Качалова

Насичений суботній день відкриє о 14:00 битва проти найуспішнішого українського покериста Євгена Качалова! Амбасадор PokerMatch додасть екшену на буст-столах з лімітом 25/50 гривень (анте 10 гривень), причому гра буде йти відразу у двох дисциплінах — Холдемі й Омасі.

Кожен охочий зможе взяти участь у цьому поєдинку, а найамбітніші покеристи розділять між собою 20 000 гривень у рамках спеціального лідерборду! Отже прокидайтеся раніше, сідайте за столи Challenge with Katchalov та заробляйте!

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Розігрівшись у баталії з зіркою покеру, гравці зможуть продовжити своє тренування в турнірі Saturday Workout 22kg, який стартує о 19:30. Бай-ін у 22 гривні та гарантований призовий фонд 200 000 не дадуть занудьгувати навіть найвимогливішим спортсменам. Хороше тренування й позитивні емоції забезпечено!

Але родзинкою суботнього вечора стануть топ-турніри PokerMatch Daily Grand з бай-іном 220 гривень і, звичайно ж, традиційний PokerMatch Million з гарантією 1 000 000 гривень, які відкриють свої двері о 20:00 за Києвом.

Головний івент місяця — десятий, ювілейний PokerMatch Million — знову кине виклик кожному поважному гравцеві, адже переможець не тільки запише на свій рахунок шестизначні призові, але й назавжди залишиться в пам'яті шанувальників українського покеру.



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Правила мільйонника незмінні: ніяких ребаїв та аддонів, 4 входи на кожного гравця і збільшений стек для тих, хто зареєструється до початку турніру. Все просто!

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