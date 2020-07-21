Колишній президент США Барак Обама уже давно розповів про свою любов до двох видів спорту: баскетболу та покеру.

Якщо про те, що Обама доволі вправно поводиться з помаранчевим м’ячем відомо багатьом, то про покерні таланти політика знають далеко не усі.

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Якось один із журналістів запитав Барака чи є в нього приховані таланти. Той відповів, що добре грає в покер. Не секрет, що Обама давно-давним збирає у себе вдома друзів і вони грають за маленькими лімітами. Цікаво, що серед охочих позмагатися з колишнім президентом вистачає і політичних опонентів.

Барак навіть носить зі собою незвичну повністю металеву фішку. Каже, що це його талісман:

Ця фартова покерна фішка повністю з металу. Мені подарував її байкер. Він був справжнім брутальним мужиком: лисим, з вусами і масою татуювань. Сталася історія в 2007 році в штаті Айова. Байкер підійшов до мене і сказав: "Це моя щаслива фішка. Ти можеш її взяти".

Барак Обама став першим за сорок років президентом США, який цікавиться покером. Попереднім був Річард Ніксон. Також відомо, що теперішній президент США Дональд Трамп також любить грати в покер. Але на відміну від Обами він віддає перевагу іграми за високими лімітами.