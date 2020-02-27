Програвши майже мільйон євро, Філ Гальфонд готується до реваншу

Зірковий покерний гравець за високими лімітами Філ Гальфонд вирішив продовжити хедз-ап дуель з "VeniVidi1993".

Нагадаємо, поєдинок тет-а-тет між американцем Філом Гальфондом і онлайн-гравцем з ніком "VeniVidi1993" відкрив програму так званого Galfond Challenge. Стартував поєдинок м’яко кажучи дещо несподівано. За майже 10 тисяч розіграшів іменитий американець програв аж 900 тисяч євро.

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Філ вирішив взяти паузу. Дуель була під загрозою зриву. Чимала кількість вболівальників пильно стежила за сторінками Гальфонда у соціальних мережах, аби дізнатися рішення покериста. Врешті, Філ потішив своїх прихильників. Він повідомив, що продовжить матч з "Veni".

Щоправда, коли саме продовжиться поєдинок на разі невідомо. Раніше Гальфонд казав, що не повернеться до гри як мінімум до першого березня.

Відзначимо, що за один день паузи американець виплачує своєму суперникові по три тисячі євро штрафу. Якщо "VeniVidi1993" переможе Філа за підсумками 25-ти тисяч розіграшів, то отримає солідну винагороду — 200 тисяч євро.



Galfond Challenge. Фото: RIOP

Після дуелі з "Veni" Гальфонд зіграє з іншими хайролерами онлайн-гравець "ActionFreak" та зірки офлайну Перкінс, Кейтс і Шварц.