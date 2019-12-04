Прорив року: збірна України зі спортивного покеру збирає призи

Наша молода команда стала чемпіоном світу та взяла "бронзу" на першості континенту. Наступне випробування для українців — лютневий Кубок Націй у Перу

Навесні цього року в Україні з’явилася Національна збірна зі спортивного покеру, і вона одразу голосно заявила про себе на міжнародній арені.

Сенсація в Дубліні

Наша команда вирушила на світовий Кубок Націй до Дубліна в статусі абсолютного новачка, але її результат перевищив найсміливіші очікування. Українці, що вперше грали в турнірі з матч-покеру, обійшли визнаних лідерів цього виду покеру — збірні Ірландії та Німеччини. І стали чемпіонами світу!

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Незважаючи на те, що в нашій команді були зібрані досвідчені та титуловані покеристи, в матч-покер вони до цього не грали й набиралися досвіду просто під час турніру. В цій грі повністю відсутній елемент випадковості й усе вирішує майстерність спортсменів. Цього наші мали вдосталь, що й довела збірна України в Дубліні.



Ольга Єрмольчева. Джерело: Poker Match

Чемпіонами світу у складі нашої команди стали Ольга Єрмольчева, Андрій Любовецький, Володимир Дрокін, Тимур Азізов, Андрій Момот, Роман Головко та капітан команди Михайло Кедровський. А PokerMatch Pro Ольга Єрмольчева стала найкращим гравцем турніру, набравши найбільшу кількість очок серед усіх учасників Кубка Націй.

Домашня "бронза"

Наступне випробовування очікувало нашу команду у вересні. Київ став місцем проведення Європейського Кубка Націй, на який з’їхалися 13 команд континенту. В конгрес-холі столичного готелю "Братислава" команди боролися за потрапляння в топ-6, що давало право вирушити на чемпіонат світу в Перу. При цьому наша команда таке право вже отримала перемогою в Дубліні та грала винятково за престиж.

Цього разу кольори збірної України захищали і ті, хто відіграв у Дубліні, й титуловані новачки. В команді з’явився володар чемпіонського браслета WSOPE Михайло Гутий, фіналіст Main Event EPT Артем Кобилинський та успішний український покерист Михайло Кобилінський.



Михайло Гутий та Артем Кобилинський. Джерело: Poker Match

Наша команда впевнено увійшла до фінальної шістки, а далі почалася боротьба на рівних, у якій усе вирішилося буквально в останніх роздачах. Інтриги додавав також той факт, що поточні результати фінальних ігрових сесій були приховані від уболівальників та самих спортсменів. У підсумку збірна України на домашньому Євро взяла "бронзу". Друге місце посіли ірландці, а перемогу в Києві здобула збірна Іспанії.

Відбір від PokerMatch

Яскравою подією в історії молодої української команди став відбір покеристки у збірну, організований PokerMatch та Всеукраїнською федерацією спортивного покеру. Більше ніж 100 покеристок зареєструвалися у відборі на PokerMatch. Їм потрібно було пройти ігрові місії та зіграти турнір онлайн. 9 найкращих визначили чемпіонку за "живим" фінальним столом під час Гранд-фіналу серії PokerMatch UA Millions у Києві.

Боротьба тривала сім годин, а кожну роздачу фіналу показали в прямому ефірі. Вболівальники, підтримуючи своїх фавориток, били рекорди переглядів і з нетерпінням очікували на розв’язку.

Врешті-решт місце в збірній України та 30,000 гривень розіграли в хедз-апі харків’янка Анна Мазно та Ірина Фалзон. Незважаючи на те що на старті гри один на один перевагу по фішках мала Ірина, Анна зуміла перехопити ініціативу й перемогти.

Плани на Перу

Цими днями в Перу вже повинні були вирувати пристрасті фіналу року в Кубку Націй, але, на жаль, завадили обставини. Через нестабільну політичну ситуацію в країні турнір найкращих збірних планети перенесли на лютий 2020 року

Тепер наша команда має більше часу на підготовку до відповідального старту. В Перу українцям доведеться захищати свій престижний титул, і ми бажаємо їм удачі!