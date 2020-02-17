Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів

Покер — найпопулярніша карткова гра у світі, яка часто спричиняє суперечливі почуття. Гравці обожнюють його за неповторний смак перемог і ненавидять під час невдалих періодів, але тільки мала частина з них здатна відкинути емоції та насолоджуватися кожною роздачею, незалежно від її результату.

Математика покеру входить до обов'язкової програми підготовки кожного професіонала, але на психологічні аспекти гри майже не звертають уваги, втім вони мають величезний вплив на загальний результат. Жива гра неможлива без уміння читати опонента, яке часто виявляється ціннішим за ідеальну теоретичну базу, а успіх битви за віртуальними покерними столами залежить від здатності приймати правильні рішення в стресовій ситуації.

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До вашої уваги — поради, що допоможуть вам позбавитися деяких проблем, які уповільнюють просування до вершин покерної майстерності.

Розминайтеся перед грою

Розминка перед грою в футбол не викликає запитань — спортсмени чудово розуміють її важливість. Але хто розминається перед покерною сесією? Переважна більшість гравців обмежуються вибором музики або читанням форумів, а потім просто сідають за стіл. Проте підготовка до гри дуже важлива та повинна бути невід'ємною частиною розкладу, оскільки з її допомогою можна звести до мінімуму всі відволікаючі фактори й зосередитися на тому, що дійсно має значення.

Саме з вимкнення месенджерів і переведення телефона в беззвучний режим має починатися підготовчий ритуал. Постарайтеся знайти відлюдне й спокійне місце та створити в ньому комфортну атмосферу. Після цього зосередьтеся на слабких моментах вашої гри та кілька разів проговоріть їх уголос. Ці прості дії допоможуть дійти потрібного настрою, і вам не доведеться робити це під час гри.

Перед сесією я відкриваю зошит і аналізую чотири-п'ять бордів для розминки,

– Дмитро "FREEQ" Нікітін.

Навчіться не переживати через бед-біти

Бед-біт — ситуація в покері, коли краща комбінація програє гіршій, яка змогла поліпшитися на пізніх раундах торгівлі. Напевно, кожен гравець мав неповторні відчуття після того, як майже виграні фішки опинялися в руках у суперника, якому пощастило. Кілька бед-бітів підряд можуть вивести з себе навіть найбільш стресостійких покеристів і змусити їх вдаватися до імпульсивних дій у спробі помститися кривдникові та нерідко втрачати набагато більші суми.

Приборкати емоції нелегко, але вкрай необхідно, адже вони заважають приймати оптимальні рішення. Намагайтеся зрозуміти, що бед-біти — невід'ємна частина покеру. Саме вони вносять у гру елемент удачі, чим приваблюють любителів гострих відчуттів. Не женіться за грошима, а зосередьтеся на правильній грі — і успіх не змусить себе чекати.

Вся проблема історій про бед-біти полягає в тому, що в них немає ніякої цінності. Чому люди розповідають ці історії? Аби можна було поскаржитися: "Я тут ні при чім, мені просто не щастить!",

– Даніель Неграну.

Не грайте на автопілоті

Перші згадки про гру "на автопілоті" можна знайти в роботах покерного психолога Джареда Тендлера. Інакше кажучи, це гра з розсіяною увагою, коли покерист робить бездумні дії, часто відволікаючись на сторонні речі. Причин такого стану може бути дуже багато, але як основні можна виділити втому, стрес, довгі сесії та відволікаючі фактори.

Постарайтеся знизити тривалість сесій, а також робіть невелику фізичну зарядку в перервах. Аби краще контролювати якість рішень, можна використовувати такий класичний прийом — промовляти кожну дію та причину, з якої вона буде вигідною. Можна робити це про себе чи вголос, якщо вас ніхто не чує. Тільки-но увага починає розсіюватися — зробіть додаткову перерву. Таким чином ви зможете уникнути автопілота й навчитися грати усвідомлено.

Ви граєте під величезним тиском і спостерігаєте, як у подібній ситуації почуваються ваші суперники. Найсильніші гравці не перестають вчитися, а бездумна гра на автопілоті незмінно веде до падіння,

– Крістен Бікнел

Приділяйте увагу відпочинку

Якісний відпочинок є одним із найкращих ліків від стресу. Лише кілька годин на природі допоможуть забути про невдачі та позбутися напруги. Намагайтеся не думати про покер і насолоджуйтеся навколишнім світом. Активний відпочинок на природі наситить організм киснем, поліпшить обмін речовин та відновить працездатність, що, без сумнівів, позначиться і на покерних результатах.

Моє улюблене хобі — грати в футбол і відпочивати на природі з людьми, які мене надихають,

– Федір Хольц

Даунстрік — не вирок!

Кожен покер-про розуміє, що неможливо весь час грати в плюс. Незважаючи на те, що велика частина успіху в покері залежить від майстерності, удача нерідко вносить свої корективи. На відміну від бед-біту, даунстрік (тривала смуга невезіння) спричиняє сильний психологічний тиск на гравця — він починає втрачати впевненість у власних діях і робить грубі помилки. Саме здатність переносити невдачі відрізняє сильного професіонала від простого любителя.

У цей період варто поглянути на гру під іншим кутом. Можливо, ви просто не б'єте ліміт, і найкращим рішенням буде зробити крок назад. Крім того, гра на низьких ставках допоможе подолати страх втрати великої суми грошей і повернути гарний настрій. Ретельно аналізуйте кожну зіграну роздачу й обговорюйте рішення з друзями, адже свіжий погляд на ситуацію нерідко може виявитися кращим за ваш.

Ми не владні над результатами на короткій дистанції, тому немає сенсу думати про них. Я зберігаю впевненість у своїй стратегії та багато граю,

– Рафаель Серпедес

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Навіть знамениті гравці роблять помилки Зірки покеру мають величезну кількість шанувальників, які схильні ідеалізувати гру свого кумира. Представники "старої школи", в число яких входять Даніель Негреану, Філ Хельмут, Дойл Брансон та інші, не можуть скласти конкуренцію молодим суперникам, які витратили сотні годин на теоретичну підготовку, але все ще перемагають за рахунок чудового читання опонента. Крім того, вони не є зразком терпіння, тому весь світ із задоволенням спостерігає за епічними витівками у виконанні легендарних професіоналів.

Розуміння власних недоліків — перший крок до вирішення проблеми, тому кожному покеристові буде вкрай корисно поглянути на гру з точки зору психології та виправити незначні помилки, які разом із тим уповільнюють прогрес. Постійно вдосконалюйте свої навички — і вам ніколи не доведеться шукати мотивацію.