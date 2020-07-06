Мет "Bodeyster" Боді став черговим героєм онлайн-версії Всесвітньої серії покеру. Зухвалий аматор натякнув про свої амбітні плани ще перед стартом WSOP і зумів тріумфувати вже у четвертому турнірі серії.

29-го червня Мет Боді потішив своїх читачів у Твіттері, на перший погляд, жартівливим постом. Психотерапевт за освітою і професійний гравець у фризбі пообіцяв, що стане відкриттям 51-ї Всесвітньої серії покеру, яка відбувається в мережі інтернет. Через тиждень фоловерам Мета уже було не до сміху. До його послужного списку додалась графа – чемпіон Всесвітньої серії покеру.

Черговий браслет WSOP online розіграли в турнірі із Безлімітного Холдему із турбованою структурою. Відтак, доля титулу визначилась вже після шести годин гри. Покеристи організували 1179 входів, інвестувавши у призовий фонд по 500 доларів. Майже п’ята частина "пирога" (530 550 доларів) дісталась найкращому.



Мет "Bodeyster" Боді (зліва). Фото: Твіттер покериста

Найбільший в кар’єрі тріумф Мет "Bodeyster" Боді відсвяткував в домі свого батька, пропіаривши свою сторінку у Твіттері уже більш ефективно. Окрім здобуття золотого браслету, чемпіон поповнив банкрол більш як на 91 тисячу доларів.

Куди скромніший доробок за підсумками 4-го турніру WSOP у найтитулованішого гравця в історії серії Філа Хельмута. Погоня американця за 16-им браслетом завершилась цього разу на 37-му місці (1963 долара). Великий інтерес онлайн-версія WSOP викликає не лише у покерних селебретіс. Віртуальний подіум четвертого івенту замкнула покеристка Кейтлін Діллон (42 603 долара).