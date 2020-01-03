Пустився берега: зірка культового серіалу Аарон Пол наводить галасу у покері

Американський актор, зірка серіалу "Пуститися берега" ("Breaking bad"), Аарон Пол (Джессі Пінкмен) демонструє неабияку впертість за покерним столом.

Аарон хоча й не професійний покерист, але певна історія у цій грі в нього вже є. Дебютував на публіці Пол ще в 2015 році. До слова, перший млинець був глевким: американець доволі швидко вилетів з Головної Події WSOP. Та з того часу зірковий актор регулярно з’являється на всіляких турнірах.

Звісно, не надто гнучкий графік американця не дозволяє йому повноцінно розпочати покерну кар’єру, але при першій кращій нагоді Аарон зі задоволенням вмощується за стіл.



Аарон Пол. Фото: Pokercentral

Власне, навіть в період зйомок актор цілком може грати в покер — онлайн. Полу приписують нік "Aron0621" і його успіхи в мережі. Зокрема, виграш близько 300 тисяч доларів у турнірі високих лімітів. Варто відзначити, що діяв "Aron0621" агресивно, місцями навіть нахабно. Тому здобути 300 тисяч доларів йому допомогла прихильність фортуни. Поведінка гідна зірки серіалу "Пуститися берега".

Ще Аарон може записати до свого покерного резюме участь у Літній лізі Global Poker League. Він виступав за команду "LA Sunset". У в дуелі тет-а-тет переміг капітана команди суперника "Paris Aviators" Фабріса Сульє.

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Організатори GPL відзначають, що за стіл Пол сідає не для того, аби «засвітити лице», він справді дуже любить покер. На разі американець багато знімається, тому не може повністю віддатися цій грі. Але хтозна, може з часом пріоритети Аарона трохи зміняться.