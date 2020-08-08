За понад 50 років свого існування Світова серія покеру (WSOP) бачила безліч неймовірних здавалося б історій та унікальних героїв.

Проте Main Event 1985 виділяється навіть на такому яскравому фоні. А все тому, що у той рік стати чемпіоном світу з покеру зумів чолов’яга напідпитку.

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Звали хлопця Біл Сміт і він узагалі не часто розлучався із келихом чогось міцненького. При цьому у Біла була одна особливість – зовсім, як у героя Джекі Чана в знаменитому фільмі "П’яний майстер". Про неї розповів добрий друг Сміта і легенда покеру Ті Джей Клотьє. За словами останнього, Біл Сміт геть погано грав у покер на тверезу голову і навіть гірше, коли напивався. Утім десь на половині цього шляху Біл перетворювався "на найкращого покериста, з яким я будь-коли грав", стверджував Клотьє.

Вочевидь, впродовж Main Event у 1985 році Смітові вдалося максимально довго протриматися в цьому "ідеальному" стані. Турнір тоді зібрав 141 учасника і Біл переміг усіх. Здолавши у хедз-апі свого друга Клотьє, Сміт заробив космічні на той час 700 000 доларів.

Та намагатися повторити результат Біла Сміта навряд чи варто, адже той успіх став єдиним помітним у його кар’єрі. А то той же Клотьє, наприклад, згодом виграє аж 6 браслетів WSOP.