Рекорд України на PokerMatch: турнір із гарантією 2 000 000 гривень

7 грудня на PokerMatch відбудеться найбільший в історії вітчизняний онлайн-турнір з Безлімітного Холдему. Відібратися на Winter Grand можна через безкоштовні фріроли-сателіти або всього за 1 гривню.

Вже найближчої суботи, 7 грудня, о 20:00 в популярному українському покер-румі PokerMatch відбудеться перший в історії країни онлайн-турнір Winter Grand із гарантованим призовим фондом 2 000 000 гривень! Він проходитиме в рамках серії Winter Poker Cup, що протягом усього грудня триває на PokerMatch.

Як розповіли в компанії, відібратися в головний турнір тижня ви можете безкоштовно в численних фрірол-сателітах. А в день турніру на вас очікують унікальні сателіти з бай-іном 1 гривня і гарантією 500 квитків у супертурнір! Також напряму потрапити у Winter Grand та позмагатися за шестизначні призові ви зможете, внісши прямий бай-ін 220 гривень.

Боротися за перемогу будуть тисячі учасників, а переможцеві, крім великої суми, дістанеться також ексклюзивний чемпіонський кубок серії.

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А ще в цей вікенд усі охочі можуть поборотися за титул у турнірі WPC-7 із гарантованим призовим фондом 500 000 гривень. Старт турніру 8 грудня о 20:00.

Турніри з гарантією 2 000 000 гривень проходитимуть на PokerMatch щосуботи — 7, 14, 21 та 28 грудня. Крім того, на серії Winter Poker Cup покеристів щодня чекають великі турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру. Всі деталі серії — на офіційному сайті PokerMatch.